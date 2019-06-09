Роналду остановил автобус сборной Португалии ради маленького болельщика (видео) - Советский спорт
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09 июня 2019 01:00ФутболКоноплев Александр

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради маленького болельщика (видео)

Роналду сделал счастливым одного человека.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус команды, увидев 11-летнего болельщика. Мальчик стоял с плакатом «Криштиану, обними меня». Футболист пригласил ребенка в автобус и сделал с ним пару фотографий.

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