Роналду остановил автобус сборной Португалии ради маленького болельщика (видео)

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус команды, увидев 11-летнего болельщика. Мальчик стоял с плакатом «Криштиану, обними меня». Футболист пригласил ребенка в автобус и сделал с ним пару фотографий.
9 июня сборная Португалии сыграет с Голландией в финале Лиги наций.
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