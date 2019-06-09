Гарет Саутгейт: Сборная Швейцария очень сильна в построении атак от своих ворот - Советский спорт
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09 июня 2019 01:16Футбол

Гарет Саутгейт: Сборная Швейцария очень сильна в построении атак от своих ворот

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место в Лиги наци УЕФА против Швейцарии.

- Вы можете посмотреть наш прошлый матч и сказать, что мы были в паре дюймов от финала. Но невозможно делать столько ошибок, сколько мы совершили, и выигрывать большие матчи.

Ошибки Стоунза и Баркли? Конечно, они разочарованы, но не более, чем все остальные - мы выигрываем и проигрываем как команда. Мы все чувствуем боль от поражений.

Сборная Швейцария очень сильна в построении атак от своих ворот, это очень сыгранная команда. Мне нравятся их игровые наработки, - приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч за третье место в Лиги наций пройдет в воскресенье, 9 июня, на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше и начнется в 16:00 по московскому времени.

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