Дидье Дешам: В матче с Турцией мы получили пощечину Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение команды в матче квалификационного раунда Евро-2020 с Турцией.

«Мы не сделали того, что должны были, в матче с командой, которая демонстрировала свою игру. Нужно показывать футбол высшего уровня независимо от того, являешься ты чемпионом мира или нет.

Для нас это была пощечина, больше мне нечего сказать. Во вторник у нас другой матч, я могу только поздравить сборную Турции. Нам нужно возвращаться к основам», - цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Напомним, действующие чемпионы мира уступили на выезде команде Турции со счетом 0:2.

Сборная Франции за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот соперников.