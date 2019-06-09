Дидье Дешам: В матче с Турцией мы получили пощечину

«Мы не сделали того, что должны были, в матче с командой, которая демонстрировала свою игру. Нужно показывать футбол высшего уровня независимо от того, являешься ты чемпионом мира или нет.
Для нас это была пощечина, больше мне нечего сказать. Во вторник у нас другой матч, я могу только поздравить сборную Турции. Нам нужно возвращаться к основам», - цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.
Напомним, действующие чемпионы мира уступили на выезде команде Турции со счетом 0:2.
Сборная Франции за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот соперников.
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