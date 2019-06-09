Дидье Дешам: В матче с Турцией мы получили пощечину - Советский спорт
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09 июня 2019 07:37ФутболСпирин Дмитрий

Дидье Дешам: В матче с Турцией мы получили пощечину

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение команды в матче квалификационного раунда Евро-2020 с Турцией.

«Мы не сделали того, что должны были, в матче с командой, которая демонстрировала свою игру. Нужно показывать футбол высшего уровня независимо от того, являешься ты чемпионом мира или нет.

Для нас это была пощечина, больше мне нечего сказать. Во вторник у нас другой матч, я могу только поздравить сборную Турции. Нам нужно возвращаться к основам», - цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Напомним, действующие чемпионы мира уступили на выезде команде Турции со счетом 0:2.

Сборная Франции за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот соперников.

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