Валерий Газзаев: Сан-Марино - слабенькая команда, но россияне провели хорошую тренировку

«Победа есть победа, всегда приятно побеждать, тем более установили рекорд. Конечно, сборная Сан-Марино – слабенькая команда, тем не менее наша сборная провела очень хорошую тренировку, игроки очень ответственно подошли к матчу, несмотря на слабость соперника.
Надо идти дальше и выходить из группы. Говорить о каких-то тактических нюансах и индивидуальном мастерстве нет смысла, потому что сборная Сан-Марино является слабейшей в европейском футболе, но победа есть победа, поэтому всех поздравляю», - цитирует Газзаева агентство ТАСС.
Напомним, что победа над командой Сан-Марино, которая в четверг состоялась в Саранске, стала для сборной России самой крупной в истории.
После трех туров отборочного раунда российская команда с шестью очками располагается на втором месте в турнирной таблице группы I. В следующем матче квалификационного этапа сборная России 11 июня встретится с командой Кипра.
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