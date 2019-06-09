«Манчестер Юнайтед» увеличит зарплату Лингарду

Действующее соглашение 26-летнего игрока сборной Англии с «МЮ» рассчитано до 2021 года, но главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер просит руководство продлить соглашения с ключевыми футболистами
По новому контракту зарплата Лингарда увеличится на четверть - до 130 тысяч фунтов (около 145 тысяч евро) в неделю.
Лингард является воспитанником «МЮ» и находится в системе клуба с семи лет. В прошедшем сезоне игрок забил 5 мячей в АПЛ.
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