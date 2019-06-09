«Манчестер Юнайтед» готов заплатить де Хеа 20 миллионов фунтов, чтобы тот ушел в «ПСЖ» - Советский спорт
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09 июня 2019 13:34Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить де Хеа 20 миллионов фунтов, чтобы тот ушел в «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» хочет получить за продажу испанского голкипера Давида де Хеа порядка 75 миллионов евро и готов доплатить ему за уход из клуба.

Как сообщает The Sun, после отказа голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа подписать новый контракт с клубом, руководство «манкунианцев» готово заплатить голкипер 20 миллионов фунтов за переход этим летом в «ПСЖ», ищущему замену покинувшему клуб Джанлуиджи Буффону.

Ранее сообщалось, что представители «Манчестер Юнайтед» связались с агентом Мино Райолой, представляющим интересы вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

Напомним, что Давид де Хеа играет за английский клуб с 2011 года, ранее он защищал цвета мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне 28-летний испанец провел 47 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, пропустив 63 мяча.

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