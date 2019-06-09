Марсело может стать частью сделки «Реала» по трансферу защитника «Лиона» Менди - Советский спорт
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09 июня 2019 16:19Футбол

Марсело может стать частью сделки «Реала» по трансферу защитника «Лиона» Менди

Будущее Марсело в «Реале» находится под вопросом из-за желания мадридского клуба купить у «Лиона» левого защитника Ферланда Менди.

Как сообщает Sky Sports, «Реал» готов включить Марсело в сделку о покупке французского защитника «Лиона». Как отмечает издание, руководство испанского клуба предупредило бразильского защитника, что ему не гарантировано место в основном составе команды на следующий сезон, что может стать дополнительным стимулом для Марсело к смене клуба.

Напомним, что 23-летний Менди выступает на левом фланге обороны и провел за «Лион» два сезона, в последнем из которых сыграл в 43 матчах, забил три гола и сделал три результативные передачи. В июле прошлого года защитник продлил контракт с «Лионом» до 2023 года.

Добавим, что 31-летний Марсело провел за «Реал» 486 матчей, в которых забил 36 мячей и сделал 90 результативных передач.

Ранее сообщалось, что если переговоры с французами не увенчаются успехом, в «Реале» готовы рассмотреть вариант с приглашением защитника «Бетиса» Хуниора Фирпо.

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