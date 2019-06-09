Александр Жуков: Видно было, что футболисты в матче с Сан-Марино играли с удовольствием Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков поделился впечатлениями от матча между сборными России и Сан-Марино (9:0), которая прошла в рамках отборочного турнира к Евро-2020.

- В общем, соперник не самый топовый, но играли наши ребята неплохо, красивые голы забивали. Но все же соперник не очень показательный, хотя бывает, что и с такими можно не очень удачно сыграть. И такое бывает. В данном случае видно было, что старались и играли с удовольствием, - приводит слова Жукова «РИА Новости».

Напомним, что сборная России после трех туров квалификации занимает вторую строчку в группе I, уступаая бельгийской команды три очка.

В следующем матче отборочного раунда российские футболисты сыграют против команды Кипра. Встреча состоится 11 июня в 21 :45 и пройдет на стадионе «Нижний Новгород».