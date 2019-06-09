Александр Жуков: Видно было, что футболисты в матче с Сан-Марино играли с удовольствием

- В общем, соперник не самый топовый, но играли наши ребята неплохо, красивые голы забивали. Но все же соперник не очень показательный, хотя бывает, что и с такими можно не очень удачно сыграть. И такое бывает. В данном случае видно было, что старались и играли с удовольствием, - приводит слова Жукова «РИА Новости».
Напомним, что сборная России после трех туров квалификации занимает вторую строчку в группе I, уступаая бельгийской команды три очка.
В следующем матче отборочного раунда российские футболисты сыграют против команды Кипра. Встреча состоится 11 июня в 21 :45 и пройдет на стадионе «Нижний Новгород».
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