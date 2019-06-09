Динияр Билялетдинов: Уровень сборной Кипра сопоставим с Казахстаном - Советский спорт
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09 июня 2019 18:33Футбол

Динияр Билялетдинов: Уровень сборной Кипра сопоставим с Казахстаном

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов – о предстоящем матче 4-го тура отборочного раунда Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино.

- Да, Кипр недалеко ушел от Сан-Марино, поэтому проблем у нас не будет. Уровень Кипра сопоставим с Казахстаном. Очки с такой командой мы терять не должны. Я спокоен за это двухматчевый цикл. Проблем никаких не будет. У нас хорошая команда. Мы должны понимать, что таким сборным нужно забивать как можно больше, чтобы сделать хорошую разницу. А вот Бельгия и Шотландия – это уже другая история, - приводит слова Билялетдинова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча квалификационного этапа в группе I состоится 11 июня на стадионе в Нижнем Новгороде и начнется в 21:45 по московскому времени.

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