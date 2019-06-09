Антуан Гризманн: Знаю, куда хочу перейти, и знаю, на что мне придется согласиться - Советский спорт
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09 июня 2019 19:56ФутболГичунцев Артур

Антуан Гризманн: Знаю, куда хочу перейти, и знаю, на что мне придется согласиться

Ранее сообщалось, что француз надеется подписать контракт с «Барселоной».

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, как обстоят дела с переходом в другую команду.

«Знаю, куда хочу перейти, и знаю, на что мне придется согласиться. Прошу набраться терпения. Как только я смогу назвать команду, то сделаю это с удовольствием», – цитирует форварда Telefoot.

Ранее столичный клуб объявил о решении Гризманна покинуть команду в летнее межсезонье.

По слухам, на него также претендует «ПСЖ», который готов выполнить его финансовые требования, но сам игрок хочет перейти в «Барселону».

Добавим, что Гризманн был близок к переезду на «Камп Ноу» летом 2018 года, но тогда игрок отказал сине-гранатовым в последний момент и продлил соглашение с «Атлетико».

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