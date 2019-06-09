Виктор Гончаренко: С Чаловым следует быть осторожным в словах - Советский спорт
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09 июня 2019 20:01Футбол

Виктор Гончаренко: С Чаловым следует быть осторожным в словах

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возможный переход форварда армейцев Федора Чалова в один из европейских клубов.

- Это вполне нормальное и правильное желание в любом возрасте. Совсем неправильно не думать об этом после 20 лет. Если будет гарантия игрового времени – возможно, стоит попробовать. Но большие клубы таких гарантий не дают. Если такой заинтересованности нет, моя рекомендация – не уезжать пока. Рановато.

Феде надо давать информацию дозированно. С ним нужно вести беседы, но обязательно делать скидку на то, что Чалов и самоанализом, самобичеванием много занимается. Он и сам на себя сильно давит, а ведь у него еще есть брат-футболист, родители, которые дают советы, агент. Это с Бекао можно говорить бесконечно, с Влашичем, Сигурдссоном, а с Чаловым следует быть осторожным в словах и помнить: у него компьютер в голове, - приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Чалов попал в сферу интересов сразу трех команд - «Арсенала», «Монако» и «Севильи».

В сезоне-2018/19 Чалов провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 17 забитых мячей и 7 результативных передач. Добавим, что действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца июня 2022 года, а немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

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