Виктор Гончаренко: Дзагоев решительно настроен восстановиться - Советский спорт
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09 июня 2019 21:09Футбол

Виктор Гончаренко: Дзагоев решительно настроен восстановиться

Ранее сообщалось, что Дзагоев может перейти в мексиканский клуб.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о восстановлении полузащитника Алана Дзагоева.

– Почти не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами. Он решительно настроен восстановиться и помочь команде. Мы с ним на связи. Алан рассказывает и показывает, что делает. Если раньше Дзагоев мог привезти из отпуска лишний вес, то сейчас максимально профессионально относится к себе. Мне очень хочется, чтобы он вышел на свой уровень, – приводит слова Гончаренко «Чемпионат».

Свой последний матч Дзагоев сыграл 3 ноября 2018 года.

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