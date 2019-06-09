Виктор Гончаренко: Дзагоев решительно настроен восстановиться

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о восстановлении полузащитника Алана Дзагоева.
– Почти не сомневаюсь, что Дзагоев будет с нами. Он решительно настроен восстановиться и помочь команде. Мы с ним на связи. Алан рассказывает и показывает, что делает. Если раньше Дзагоев мог привезти из отпуска лишний вес, то сейчас максимально профессионально относится к себе. Мне очень хочется, чтобы он вышел на свой уровень, – приводит слова Гончаренко «Чемпионат».
Свой последний матч Дзагоев сыграл 3 ноября 2018 года.
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