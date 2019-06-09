«Зенит-2» может остаться в ФНЛ

Продолжается расследование относительно матча ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1). Ранее матч был признан договорным. Пять фигурантов дела получили суммарно 11 лет дисквалификации.
Теперь «Чайка», выигравшая зону «Юг» ПФЛ, может потерять место в ФНЛ, утверждает «Матч ТВ». Ставший вторым «Урожай» не получил лицензию РФС. Место «чайки» должна занять занявшая 18-е место «Сибирь», но летом 2019 куб может прекратить свое существование.
Таким образом, наиболее вероятным участником ФНЛ-2019/20 будет «Зенит-2», не имеющий никаких проблем.
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