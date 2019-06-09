Роналду вошел в топ-5 по числу игр за сборную среди европейцев Роналду 16 матчей до Буффона.

Нападающий Криштиану Роналду сыграл 158-й матч за сборную Португалии. По этому показателю он обогнал полузащитника сборной Эстонии Мартина Рейма. Чаще Роналду за сборную среди европейцев играли Джанлуиджи Буффон (Италия, 176 матчей), Икер Касильяс (Испания, 167), Виталий Астафьевс (Латвия, 167), Серхио Рамос (Испания, 164).

Рекорд мира принадлежит полузащитнику Ахмеду Хасану, который сыграл за Египет 184 матча.