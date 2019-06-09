Сборная Португалии одолела Голландию и выиграла Лигу наций - Советский спорт
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09 июня 2019 23:43ФутболГичунцев Артур

Сборная Португалии одолела Голландию и выиграла Лигу наций

Встреча прошла в Порту на стадионе «Драгау».

Сегодня, 9 июня, сборная Португалии с минимальным счетом обыграла команду Голландии в финале Лиги наций.

Автором победного гола стал хавбек «Валенсии» Гонсалу Гедеш, который получил голевой пас от полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Добавим, что в матче за третье место англичане оказались сильнее Швейцарии.

Лига наций-2018/19. Финал

Португалия – Голландия – 1:0 (0:0)

Гол: Гедеш, 60

Португалия: Руй Патрисиу – Семеду, Рубен Диаш, Фонти, Геррейру – Данилу, Вильям (Невеш, 90+3), Бруну Фернандеш (Жоао Моутинью, 81) – Криштиану Роналду (к), Гедеш (Рафа Силва, 75), Бернарду Силва

Голландия: Силлессен – Дюмфрис, Де Лигт, ван Дейк (к), Блинд – Де Рон (Л.Де Йонг, 81), Ф. Де Йонг, Вайналдум – Бергвейн (ван де Бек, 60), Депай, Бабел (Промес, 46)

Предупреждения: Дюмфрис, 88. ван Дейк, 90+1

Судьи: Альберто Ундиано Мальенко, Роберто Алонсо, Хуан Карлос Юсте (все – Испания)

9 июня. Порту. Стадион «Драгау»

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