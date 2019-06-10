Павел Колобков: У меня возникает много вопросов относительно расширения РПЛ

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал возможное расширение российской премьер-лиги до 18 клубов.
«Если хотите узнать мое мнение, то у меня возникает много вопросов относительно расширения лиги. В первую очередь как будет соблюдаться спортивный принцип. Ведь каждый год две команды вылетают из высшего дивизиона, а две новые попадают в РПЛ из ФНЛ. Также для команд РПЛ есть определенные, высокие требования к стадиону, а будут ли новые клубы им соответствовать? А если у них нет такого стадиона? Они будут играть в другом городе или должны строить новый объект? Кто будет вкладывать в это деньги? Также есть высокие требования безопасности. Готовы ли сами регионы к тому, что их команда будет играть в РПЛ? Потому что это совершенно другие требования к финансированию, необходимо собрать конкурентоспособный состав, платить довольно высокие зарплаты футболистам.
Это огромная работа, поэтому мне кажется, что пока рано расширять РПЛ. Мы можем расширить лигу, а по ходу сезона кто-то снимется из-за финансовых проблем. К чему это приведет? Так что этот вопрос нужно еще проработать. Конечно, мы обсудим инициативу с РФС, потому что именно они отвечают за развитие футбола», - приводят слова Колобкова «Известия».
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