Гончаренко включил двух футболистов ЦСКА в тройку лучших игроков сезона РПЛ - Советский спорт
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10 июня 2019 08:16ФутболСметанникова Дарья

Гончаренко включил двух футболистов ЦСКА в тройку лучших игроков сезона РПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал тройку лучших игроков российской премьер-лиги сезона-2018/19.

«Чалов, Дзюба, Акинфеев. Не боюсь перехвалить Чалова. Если его фамилия мне пришла в голову сразу, значит, он действительно провел хороший сезон. Чалов – яркий пример целеустремленного человека. Он любит тренироваться, работать над собой для того, чтобы быть лучше в каждом эпизоде. Чалов заслужил то, что имеет, своим отношением к делу. Не забывайте, что он уже третий сезон в первой команде. С ним легко: Федя отлично усваивает информацию, которую ему даешь», - цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Кроме того, главный тренер армейцев поддержал слова Курбана Бердыева, который назвал Чалова самым умным игроком лиги.

Отметим, что Чалов сыграл во всех 30 матчах ЦСКА в чемпионате, забил 15 голов и сделал семь результативных передач. Форварда ЦСКА признавали лучшим игроком месяца в октябре и мае.

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