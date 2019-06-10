Гончаренко включил двух футболистов ЦСКА в тройку лучших игроков сезона РПЛ

«Чалов, Дзюба, Акинфеев. Не боюсь перехвалить Чалова. Если его фамилия мне пришла в голову сразу, значит, он действительно провел хороший сезон. Чалов – яркий пример целеустремленного человека. Он любит тренироваться, работать над собой для того, чтобы быть лучше в каждом эпизоде. Чалов заслужил то, что имеет, своим отношением к делу. Не забывайте, что он уже третий сезон в первой команде. С ним легко: Федя отлично усваивает информацию, которую ему даешь», - цитирует Гончаренко «Чемпионат».
Кроме того, главный тренер армейцев поддержал слова Курбана Бердыева, который назвал Чалова самым умным игроком лиги.
Отметим, что Чалов сыграл во всех 30 матчах ЦСКА в чемпионате, забил 15 голов и сделал семь результативных передач. Форварда ЦСКА признавали лучшим игроком месяца в октябре и мае.
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