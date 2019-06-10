«Спартак» огласил цены на абонементы на следующий сезон

Самый дешевый абонемент обойдется болельщикам в 7 тысяч рублей – столько будут стоить сезонные билеты на трибуны B и D для фанатов, владевших абонементом на прошлый сезон.
Новым обладателям придется заплатить 7 800 рублей.
Минимум в 200 900 рублей обойдется абонемент категории Platinum Center на трибуну А, владельцам которых будут предоставлены ресторанное питание и право заезда на прилегающую территорию. Максимум за такой абонемент придется заплатить 217 тысяч.
Напомним, что по итогам сезона-2018/19 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ и завоевал путевку в квалификацию Лиги Европы.
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