Виргил ван Дейк: Сборная Голландии добилась значительного прогресса

Защитник и капитан сборной Голландии Виргил ван Дейк прокомментировал результат Лиги наций для своей команды.
«Мы добились значительного прогресса. Сезон получился хорошим, и я надеюсь, что следующий будет еще лучше. Это единственное, к чему я стремлюсь. Конечно, мы расстроены после поражения. Стоит поздравить соперников.
Нужно не опускать головы, мы отправляемся в действительно заслуженный отпуск. В начале турнира я бы не поверил, если бы кто-то сказал, что мы доберемся до финала», - приводит слова ван Дейка пресс-служба УЕФА.
Бронзовыми призерами первого в истории турнира Лиги наций стали англичане.
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