Виргил ван Дейк: Сборная Голландии добилась значительного прогресса Сборная Голландии накануне проиграла команде Португалии (0:1) в финале Лиги наций.

Защитник и капитан сборной Голландии Виргил ван Дейк прокомментировал результат Лиги наций для своей команды.

«Мы добились значительного прогресса. Сезон получился хорошим, и я надеюсь, что следующий будет еще лучше. Это единственное, к чему я стремлюсь. Конечно, мы расстроены после поражения. Стоит поздравить соперников.

Нужно не опускать головы, мы отправляемся в действительно заслуженный отпуск. В начале турнира я бы не поверил, если бы кто-то сказал, что мы доберемся до финала», - приводит слова ван Дейка пресс-служба УЕФА.

Бронзовыми призерами первого в истории турнира Лиги наций стали англичане.