Артем Дзюба: Пусть хоть весь мир отвернется от меня, ничего страшного Нападающий Артем Дзюба рассказал, как преодолел путь от скамейки запасных до капитана сборной России.

«Главным было не сдаваться. Определил для себя: буду работать, терпеть. Если ты делаешь все правильно, рано или поздно должен прийти успех. Это футбол: иногда ты в запасе, иногда играешь. Но всегда нужно помогать своей команде и верить в лучшее. Капитанство в сборной стало для меня очень важным шагом. Это большая ответственность. Стараюсь держать высокий уровень.

Люди часто не замечают, когда у тебя все хорошо и ты побеждаешь. Но когда приходится уходить и начинать свой путь заново, многие в тебя не верят, думают, что ты сломаешься. В какие-то моменты приходилось закусить удила, ведь я человек, который никогда не сдастся! Это у меня с детства, так есть и так будет. Сдаться проще всего. Пусть хоть весь мир отвернется, а такое уже случалось со мной не раз. Ничего страшного. Есть близкие люди, которые всегда рядом. А это дороже, чем все остальное. Мнение общества часто меняется: сегодня так, уже завтра по-другому. Нужно идти своей дорогой и верить в себя», - приводит слова Дзюбы пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в субботу, 8 июня, в матче против Сан-Марино (9:0) Дзюба забил четыре мяча. Теперь на счету форварда 20 голов в матчах за сборную.

Таким образом, Дзюба по этому показателю он обошел нападающего Андрея Аршавина и полузащитник Валерия Карпина, забивших по 17 мячей за национальную команду, и вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной России, уступаю идущему на третьей строчке форварду Роману Павлюченко один гол.