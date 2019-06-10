Мусаев остался недоволен работой судей в минувшем сезоне РПЛ

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги сезона-2018/19 для своей команды.
«Если смотреть на наше качество игры в первой части сезона и место, которое мы занимали до перерыва – конечно, рассчитывали на большее. Весной мы оказались в достаточно сложном положении в плане кадров, поэтому в ряде игр не могли показать футбол, в который умеем играть.
По ходу сезона где-то мы вырывали победу в равных матчах, где-то – наоборот. Но когда на первый план выходят судьи – обидно», - цитирует Мусаева Sports.ru.
«Краснодар» занял третье место и завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов, где сыграет впервые в своей истории.
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