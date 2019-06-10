ЦСКА поздравил Гончаренко с 42-летием - Советский спорт
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10 июня 2019 11:53ФутболСметанникова Дарья

ЦСКА поздравил Гончаренко с 42-летием

Сегодня, 10 июня, главному тренеру армейцев исполнилось 42 года.

ЦСКА в своем твиттере поздравил главного тренера Виктора Гончаренко с днем рождения. Белорусскому специалисту исполнилось 42 года.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством команда дважды становилась серебряным призером чемпионата России и один раз выигрывала Суперкубок страны.

В своей тренерской карьере Гончаренко работал в БАТЭ, «Кубани», «Урале» и «Уфе».

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