ЦСКА поздравил Гончаренко с 42-летием Сегодня, 10 июня, главному тренеру армейцев исполнилось 42 года.

ЦСКА в своем твиттере поздравил главного тренера Виктора Гончаренко с днем рождения. Белорусскому специалисту исполнилось 42 года.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством команда дважды становилась серебряным призером чемпионата России и один раз выигрывала Суперкубок страны.

В своей тренерской карьере Гончаренко работал в БАТЭ, «Кубани», «Урале» и «Уфе».