ЦСКА поздравил Гончаренко с 42-летием

ЦСКА в своем твиттере поздравил главного тренера Виктора Гончаренко с днем рождения. Белорусскому специалисту исполнилось 42 года.
Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством команда дважды становилась серебряным призером чемпионата России и один раз выигрывала Суперкубок страны.
В своей тренерской карьере Гончаренко работал в БАТЭ, «Кубани», «Урале» и «Уфе».
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