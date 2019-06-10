Мануэль Нойер: В следующем сезоне «Бавария» будет другой

«Действительно этот сезон был для нас непростым. Все вы были свидетелями нашей жаркой борьбы с «Боруссией». Несмотря на то что «Баварию» иногда лихорадило, могу отметить: мы оформили-таки дубль, а значит основную задачу на сезон выполнили.
Догнать Дортмунд после первого круга было трудно. Мы по-настоящему ощутили на себе давление немецких СМИ, но ведь в «Баварии» собраны суперпрофессионалы. Мы сумели настроиться на сторую часть сезона и добыли титул», - сказал Нойер в интервью «Рабочему пути».
Что касается ухода мюнхенского гранда прославленных ветеранов Арьена Роббена и Франка Рибери, Нойер отметил: «Да, это великие футболисты и их будет непросто заменить. Но с другой стороны, это шанс для подрастающего поколения заявить о себе. Поэтому конечно же «Бавария» станет другой, но все меняется рано или поздно. Надеюсь, что эти перемены пойдут для команды на пользу и позволят ей прогрессировать в следующем году».
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