Мануэль Нойер: В следующем сезоне «Бавария» будет другой - Советский спорт
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10 июня 2019 12:09Футбол

Мануэль Нойер: В следующем сезоне «Бавария» будет другой

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер сообщил, что в этом году его клуб лихорадило, однако он сумел оформить дубль на внутренней арене – выиграть чемпионат и Кубок Германии.

«Действительно этот сезон был для нас непростым. Все вы были свидетелями нашей жаркой борьбы с «Боруссией». Несмотря на то что «Баварию» иногда лихорадило, могу отметить: мы оформили-таки дубль, а значит основную задачу на сезон выполнили.

Догнать Дортмунд после первого круга было трудно. Мы по-настоящему ощутили на себе давление немецких СМИ, но ведь в «Баварии» собраны суперпрофессионалы. Мы сумели настроиться на сторую часть сезона и добыли титул», - сказал Нойер в интервью «Рабочему пути».

Что касается ухода мюнхенского гранда прославленных ветеранов Арьена Роббена и Франка Рибери, Нойер отметил: «Да, это великие футболисты и их будет непросто заменить. Но с другой стороны, это шанс для подрастающего поколения заявить о себе. Поэтому конечно же «Бавария» станет другой, но все меняется рано или поздно. Надеюсь, что эти перемены пойдут для команды на пользу и позволят ей прогрессировать в следующем году».

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