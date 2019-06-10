Защитник «Оренбурга» Ойеволе станет игроком «Тамбова» У Адессойе Ойеволе закончился контракт с «Оренбургом».

По информации «Матч ТВ», защитник «Оренбурга» Адессойе Ойеволе продолжит карьеру в «Тамбове».

36-летний футболист присоединится к «Тамбову» на сборе в Белоруссии в ближайший вторник. На этом сборе Ойеволе подпишет контракт с тамбовской командой.

Напомним, что «Тамбов» по итогам минувшего сезона выиграл ФНЛ и завоевал путевку в премьер-лигу.

В минувшем сезоне Ойеволе провел за «Оренбург» 24 матча, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.