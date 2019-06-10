Самый дешевый абонемент на матчи ЦСКА в сезоне-2019/20 будет стоить 5,5 тыс рублей - Советский спорт
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10 июня 2019 12:27ФутболСметанникова Дарья

Самый дешевый абонемент на матчи ЦСКА в сезоне-2019/20 будет стоить 5,5 тыс рублей

ЦСКА огласил стоимость абонементов на матчи следующего сезона.

Самые дешевые абонементы будут стоить 5,5 тысячи рублей. За такую цену приобрести абонементы смогут владельцы прошлогодних абонементов на сектора А и S. Для новых покупателей абонементы будут стоить 7 тысяч рублей.

Самые дорогие абонементы будут стоить от 166 до 256 тысяч рублей. Для них действует сектор К.

Кроме того, ЦСКА предлагает абонементы, которые включают посещение трех домашних матчей группового этапа Лиги Европы, а также домашних матчей во всех турнирах, в том числе и Кубка России.

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