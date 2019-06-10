Свадьба Семака состоится после матча «Спартак» - «Зенит» - Советский спорт
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10 июня 2019 13:05ФутболСметанникова Дарья

Свадьба Семака состоится после матча «Спартак» - «Зенит»

На прошлой неделе жена главного тренера «Зенита» Анна Семак сообщила о разводе с Сергеем Семаком и повторной свадьбе.

Анна Семак рассказала, что повторная свадьба с Сергеем Семаком состоится 3 сентября. То есть мероприятие пройдет после матча 8-го тура российской премьер-лиги «Спартак» - «Зенит», который запланирован на 1 сентября.

На прошлой неделе стало известно, что Сергей Семак вновь сделал предложение руки и сердца своей жене Анне. Главный тренер «Зенита» опустился на колено в самолете на вечернем рейсе Санкт-Петербург – Милан.

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