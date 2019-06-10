Свадьба Семака состоится после матча «Спартак» - «Зенит» На прошлой неделе жена главного тренера «Зенита» Анна Семак сообщила о разводе с Сергеем Семаком и повторной свадьбе.

Анна Семак рассказала, что повторная свадьба с Сергеем Семаком состоится 3 сентября. То есть мероприятие пройдет после матча 8-го тура российской премьер-лиги «Спартак» - «Зенит», который запланирован на 1 сентября.

На прошлой неделе стало известно, что Сергей Семак вновь сделал предложение руки и сердца своей жене Анне. Главный тренер «Зенита» опустился на колено в самолете на вечернем рейсе Санкт-Петербург – Милан.