Свадьба Семака состоится после матча «Спартак» - «Зенит»

Анна Семак рассказала, что повторная свадьба с Сергеем Семаком состоится 3 сентября. То есть мероприятие пройдет после матча 8-го тура российской премьер-лиги «Спартак» - «Зенит», который запланирован на 1 сентября.
На прошлой неделе стало известно, что Сергей Семак вновь сделал предложение руки и сердца своей жене Анне. Главный тренер «Зенита» опустился на колено в самолете на вечернем рейсе Санкт-Петербург – Милан.
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