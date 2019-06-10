«Тамбов» объявил о переходе защитника «Оренбурга»

Защитник Адесойе Ойеволе покинул «Оренбург» и пополнил ряды «Тамбова».
Отмечается, что в ближайшее время игрок присоединится к команде и будет представлен своим партнерам. О других деталях сделки не уточняется.
В минувшем сезоне 36-летний футболист отыграл 22 матча в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Добавим, что «Тамбов» выиграл первенство ФНЛ и в следующем сезоне выступит в РПЛ.
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