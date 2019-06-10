«Тамбов» объявил о переходе защитника «Оренбурга» - Советский спорт
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10 июня 2019 14:55ФутболГичунцев Артур

«Тамбов» объявил о переходе защитника «Оренбурга»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник Адесойе Ойеволе покинул «Оренбург» и пополнил ряды «Тамбова».

Отмечается, что в ближайшее время игрок присоединится к команде и будет представлен своим партнерам. О других деталях сделки не уточняется.

В минувшем сезоне 36-летний футболист отыграл 22 матча в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Добавим, что «Тамбов» выиграл первенство ФНЛ и в следующем сезоне выступит в РПЛ.

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