«Тамбов» объявил о переходе защитника «Оренбурга» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Защитник Адесойе Ойеволе покинул «Оренбург» и пополнил ряды «Тамбова».

Отмечается, что в ближайшее время игрок присоединится к команде и будет представлен своим партнерам. О других деталях сделки не уточняется.

В минувшем сезоне 36-летний футболист отыграл 22 матча в РПЛ, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Добавим, что «Тамбов» выиграл первенство ФНЛ и в следующем сезоне выступит в РПЛ.