Андрей Кобелев: Не понимаю, за счет чего наши клубы могут повысить рейтинг. Сохранить бы! Бывший футболист Андрей Кобелев в пресс-центре «Советского спорта» прокомментировал перспективы выступления наших команд в Лиге чемпионов.

- В случае переформатирования Лиги чемпионов нашим командам для того, чтобы по-прежнему там выступать необходим высокий рейтинг. Однако в этом сезоне в целом выступление наших команд этому не способствовало. Какие на ваш взгляд у нас перспективы в этом плане?

- Я не вижу, за счет чего команды могут повышать рейтинг. Виной всему сложная экономическая ситуация и снижение общего игрового уровня. Некоторое время назад в нашем чемпионате выступали такие игроки, как Халк, Витсель, Жо, Думбия, Вагнер Лав, Промес. С ними общий уровень игры был выше. А сейчас - засыпаешь, смотря футбол, когда с одной и с другой стороны по семь человек в защите. И просыпаешься только тогда, когда комментатор закричит: «О, штрафной!» Что-то изменится в ближайшем будущем? Честно говоря, я не вижу к этому предпосылок. Сохранить бы то, что имеем сейчас, - и то было бы хорошо.