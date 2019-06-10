Камболов стал игроком «Краснодара» - Советский спорт
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10 июня 2019 15:14ФутболГичунцев Артур

Камболов стал игроком «Краснодара»

«Быки» нашли замену Юрию Газинскому.

Защитник «Рубина» Руслан Камболов продолжит карьеру в «Краснодаре». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. О других деталях сделки не уточняется.

При этом «БИЗНЕС Online» сообщает, что «Рубин» продал 29-летнего футболиста из-за высокой зарплаты. Он получал 1 млн евро в год и был самым высокооплачиваемым игроком команды.

Отмечается, что сумма трансфера составила 400 тысяч евро.

Также сообщается, на его переходе настоял наставник «быков» Мурад Мусаев. Российский специалист считает, что Камболов сможет временно заменить Юрия Газинского. Последний травмировал плечо в матче за сборную России и выбыл на полгода.

Добавим, что защитник перешел в «Рубин» в январе 2014 года. В минувшем сезоне он провел 27 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями на поле.

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