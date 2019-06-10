Андрей Кобелев: Дзюба наш лучший игрок, ему надо ехать за границу   - Советский спорт
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10 июня 2019 15:26Футбол

Андрей Кобелев: Дзюба наш лучший игрок, ему надо ехать за границу  

В пресс-центре «Советского спорта» побывал бывший футболист, а ныне известный тренер Андрей Кобелев. 

Мы обсудили много интересных вопросов, в том числе:

- итоги футбольного сезона в российской премьер-лиге;

- перспективы выступления наших команд в Лиге чемпионов;

- новоселье московского «Динамо»;

- вручение «Золотого мяча»;

- расширение российской премьер-лиги;

- лимит на легионеров;

- выступление сборной России;

Также мы поговорили о Бердыеве, о Семаке, о Черчесове, о Ферандесе, Шунине, Хохлове, Клоппе, Гвардиоле, Месси, Гинере и, конечно же, о Дзюбе.

Совсем скоро на нашем сайте большое интервью Андрея Кобелева.

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