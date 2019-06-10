Андрей Кобелев: Дзюба наш лучший игрок, ему надо ехать за границу  

Мы обсудили много интересных вопросов, в том числе:
- итоги футбольного сезона в российской премьер-лиге;
- перспективы выступления наших команд в Лиге чемпионов;
- новоселье московского «Динамо»;
- вручение «Золотого мяча»;
- расширение российской премьер-лиги;
- лимит на легионеров;
- выступление сборной России;
Также мы поговорили о Бердыеве, о Семаке, о Черчесове, о Ферандесе, Шунине, Хохлове, Клоппе, Гвардиоле, Месси, Гинере и, конечно же, о Дзюбе.
Совсем скоро на нашем сайте большое интервью Андрея Кобелева.
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