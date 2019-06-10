ЦСКА объявил об уходе Базелюка - Советский спорт
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10 июня 2019 16:15ФутболГичунцев Артур

ЦСКА объявил об уходе Базелюка

Минувший сезон 26-летний форвард провел в «СКА-Хабаровске», где отыграл 33 матча, забил 8 голов и отдал 2 голевых передачи.

Российский форвард Константин Базелюк покинул московский ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает официальный сайт «армейцев».

«Базелюк – воспитанник «армейской» академии. За первую команду он провел 27 матчей, и забил 4 гола.

Костя – чемпион России в составе «армейцев» в сезоне-2013/14, по ходу которого его гол в ворота «Ростова» принес красно-синим победу.

Желаем Константину успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении пресс-службы.

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