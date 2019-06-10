«Барселона» требует у «Атлетико» за Семеду 50 млн евро

Мадридский «Атлетико» продолжает переговоры с «Барселоной» о трансфере португальского защитника Нельсона Семеду.
Согласно источнику, чемпион Испании согласился продать игрока в летнее межсезонье, если столичный клуб заплатит им 50 млн евро.
Отмечается, что «матрасники» хотели сбить этот ценник за счет переезда на «Камп Ноу» форварда сборной Франции Антуана Гризманна, однако, его переход пока остается под вопросом.
Ранее сообщалось, что Семеду лично попросил руководство сине-гранатовых отпустить его в «Атлетико». Он считает, что в «Барселоне» на него не рассчитывают.
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