Облак может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает издание ESPN, в услугах вратаря интересуется «Манчестер Юнайтед». Также за игроком следят скауты парижского «ПСЖ», но Облак предпочитает первый вариант для продолжения карьеры.
Отметим, что ранее об уходе из мадридского клуба объявили Антуан Гризманн, Хуанфран и Филипе Луис. Также «Атлетико» уже покинули Лукас Эрнандес, который перешел в «Баварию». К томуже в «Интер» с большой долей вероятности перейдет Диего Годин.
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