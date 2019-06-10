Облак может перейти в «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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10 июня 2019 17:16ФутболВащенко Сергей

Облак может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак может в ближайшее время перейти в клуб АПЛ.

Как сообщает издание ESPN, в услугах вратаря интересуется «Манчестер Юнайтед». Также за игроком следят скауты парижского «ПСЖ», но Облак предпочитает первый вариант для продолжения карьеры.

Отметим, что ранее об уходе из мадридского клуба объявили Антуан Гризманн, Хуанфран и Филипе Луис. Также «Атлетико» уже покинули Лукас Эрнандес, который перешел в «Баварию». К томуже в «Интер» с большой долей вероятности перейдет Диего Годин.

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