Бюджет «Урала» будет увеличен

Работа клуба в прошедшем сезоне была оценена удовлетворительно.
«В сравнении с предыдущим сезоном бюджет немного увеличился с целью упрочить возможности клуба на трансферном рынке», — сообщается на официальном сайте «Урала».
Напомним, что «Урал» занял десятое место в чемпионате России.
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