Смолов поддержал журналиста Голунова

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«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра «Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».

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Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сета В полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.

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