Смолов поддержал журналиста Голунова

Форвард московского «Локомотива» Федор Смолов оставил запись в своем Instagram, посвященную российскому журналисту Ивану Голунову.
Ранее стало известно, что он был взят под стражу. В его квартире обнаружили несколько пакетиков с наркотиками, в том числе с кокаином, а при себе – пять свертков с мефедроном.
«Не фэйр-плей», – написал нападающий в сторис своего Instagram.
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