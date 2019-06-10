Смолов поддержал журналиста Голунова - Советский спорт
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10 июня 2019 18:47ФутболГичунцев Артур

Смолов поддержал журналиста Голунова

Корреспондент «Медузы» был задержан 7 июня.

Форвард московского «Локомотива» Федор Смолов оставил запись в своем Instagram, посвященную российскому журналисту Ивану Голунову.

Ранее стало известно, что он был взят под стражу. В его квартире обнаружили несколько пакетиков с наркотиками, в том числе с кокаином, а при себе – пять свертков с мефедроном.

«Не фэйр-плей», – написал нападающий в сторис своего Instagram.

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