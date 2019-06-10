УЕФА опроверг слухи о желании изменить формат Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением о возможных переменах в Лиги чемпионов.
«В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе.
Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией европейских клубов (ECA), а не УЕФА», – говорится в заявлении организации.
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