УЕФА опроверг слухи о желании изменить формат Лиги чемпионов - Советский спорт
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10 июня 2019 19:52ФутболГичунцев Артур

УЕФА опроверг слухи о желании изменить формат Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что после этих изменений турнир могут покинуть российские клубы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением о возможных переменах в Лиги чемпионов.

«В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе.

Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией европейских клубов (ECA), а не УЕФА», – говорится в заявлении организации.

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