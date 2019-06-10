Леонардо Бонуччи: Манчини пришел с правильными идеями - Советский спорт
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10 июня 2019 20:02ФутболКоноплев Александр

Леонардо Бонуччи: Манчини пришел с правильными идеями

У Манчини белая полоса после «Зенита».

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, комментируя удачную серию сборной Италии с четырьмя победами и шестью «сухими» матчами подряд, отметил роль главного тренера команды Роберто Манчини.

– Манчини пришел в сборную с очень правильными идеями, которые очень популярны для итальянского футбола. Поэтому многим молодым игрокам удалось показать себя. Цель ветеранов – объяснить молодежи, что такое играть за сборную. И сейчас новобранцы выполняют свою работу на 100 %, – приводит слова Бонуччи Football Italia.

Ранее Роберто Манчини тренировал санкт-петербургский «Зенит».

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