Леонардо Бонуччи: Манчини пришел с правильными идеями

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи, комментируя удачную серию сборной Италии с четырьмя победами и шестью «сухими» матчами подряд, отметил роль главного тренера команды Роберто Манчини.
– Манчини пришел в сборную с очень правильными идеями, которые очень популярны для итальянского футбола. Поэтому многим молодым игрокам удалось показать себя. Цель ветеранов – объяснить молодежи, что такое играть за сборную. И сейчас новобранцы выполняют свою работу на 100 %, – приводит слова Бонуччи Football Italia.
Ранее Роберто Манчини тренировал санкт-петербургский «Зенит».
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