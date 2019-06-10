Жоазиньо подписал новый контракт с московским «Динамо» (фото) Бразилец выступает за столичную команду с 1 июля 2018 года.

Полузащитник московского «Динамо» Жоазиньо подписал новый контракт с российским клубом.

Как сообщает официальный сайт бело-голубых, его соглашение рассчитано на один год. При этом у руководства есть возможность продлить контракт на один сезон.

В минувшем сезоне хавбек отыграл во всех турнирах 31 матч, забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.

Добавим, что он перешел в «Динамо» из «Краснодара» на правах свободного агента.