Жоазиньо подписал новый контракт с московским «Динамо» (фото) - Советский спорт
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10 июня 2019 20:05ФутболГичунцев Артур

Жоазиньо подписал новый контракт с московским «Динамо» (фото)

Бразилец выступает за столичную команду с 1 июля 2018 года.

Полузащитник московского «Динамо» Жоазиньо подписал новый контракт с российским клубом.

Как сообщает официальный сайт бело-голубых, его соглашение рассчитано на один год. При этом у руководства есть возможность продлить контракт на один сезон.

В минувшем сезоне хавбек отыграл во всех турнирах 31 матч, забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.

Добавим, что он перешел в «Динамо» из «Краснодара» на правах свободного агента.

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