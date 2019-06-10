Жоазиньо подписал новый контракт с московским «Динамо» (фото)

Полузащитник московского «Динамо» Жоазиньо подписал новый контракт с российским клубом.
Как сообщает официальный сайт бело-голубых, его соглашение рассчитано на один год. При этом у руководства есть возможность продлить контракт на один сезон.
В минувшем сезоне хавбек отыграл во всех турнирах 31 матч, забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.
Добавим, что он перешел в «Динамо» из «Краснодара» на правах свободного агента.
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