Никлас Ломбертс: Риксен сделал мое пребывание в городе на Неве комфортным Ломбертс сказал много хорошего о Риксене.

Экс-капитан «Зенита» Никлас Ломбертс рассказал о дружбе с голландским полузащитником Фернандо Риксеном. Футболисты вместе выступали за сине-бело-голубых с 2007 по 2008 год.

– Жаль видеть, что Фернандо Риксен так страдает. Особенно когда ты знаешь, что он проживал свою жизнь на максимуме. Я всегда буду благодарен ему, в том числе за то, что он заботился обо мне, как о младшем брате в мой первый год в «Зените». Именно он познакомил меня с командой и сделал мое пребывание в городе на Неве комфортным. Он замечательный парень с большим сердцем. Спасибо за все, мой друг Фернандо, – приводит слова Ломбертса «Р-Спорт».

10 июня Риксен объявил о предстоящей эвтаназии. Она намечена на 28-29 июня.