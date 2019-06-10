Хави: Могу ли я возглавить российский клуб? Почему бы и нет

Легендарный полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о возможной работе с российским клубом в качестве главного тренера.
«Могу ли я возглавить клуб из России в будущем? Не буду ничего исключать как тренер. В качестве футболиста я почти всегда был в «Барселоне».
В качестве тренера ты не можешь быть в одной команде больше двух, трех, максимум четырех лет. Поэтому не буду заявлять, что я никогда не приеду в Россию. Почему бы и нет, в конце концов?», – заявил испанец в интервью Евгению Савину.
Отметим, что после ухода из футбола Хави возглавил катарский клуб «Аль-Садд», где и выступал в последние годы.
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