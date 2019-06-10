Хави: Могу ли я возглавить российский клуб? Почему бы и нет Ранее бывший капитан сборной Испании объявил о завершении профессиональной карьеры.

Легендарный полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о возможной работе с российским клубом в качестве главного тренера.

«Могу ли я возглавить клуб из России в будущем? Не буду ничего исключать как тренер. В качестве футболиста я почти всегда был в «Барселоне».

В качестве тренера ты не можешь быть в одной команде больше двух, трех, максимум четырех лет. Поэтому не буду заявлять, что я никогда не приеду в Россию. Почему бы и нет, в конце концов?», – заявил испанец в интервью Евгению Савину.

Отметим, что после ухода из футбола Хави возглавил катарский клуб «Аль-Садд», где и выступал в последние годы.