Вратарь сборной Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков После матча на его инстаграм подписалось пять тысяч человек.

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини, пропустивший девять мячей от сборной России в отборочном матче Евро-2020, поблагодарил российских болельщиков за поддержку.

После матча ему поступило много слов поддержки в инстаграме.

– Случилось какое-то безумие! Невероятно. Я не считал, сколько именно сообщений мне пришло в инстаграме, но кажется, что больше четырех тысяч. Я прочитал их все – и улыбался после каждого. Просто сидел, читал и улыбался. Потрясающе – я хочу подчеркнуть этот момент, – что ни один человек не прислал мне ничего оскорбительного или провокационного. Никаких издевательств – только красивые слова, уважение и поддержка.

Получать такие сообщения безгранично приятно. Я не мог даже представить такой интерес к себе. Кстати, моя семья связана с Россией: папина жена и мой брат – русские, так что я более-менее представляю российский менталитет. Я знал, что у вас особый характер, но не ожидал такого тепла, – приводит слова Бенедеттини Sports.ru.