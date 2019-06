Левандовски повторил рекорд сборной Польши

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски проводит 106-й матч за национальную команду. Это повторение рекорда страны. Ранее до этой отметки добрался Якуб Блащиковски.

Левандовски дебютировал за сборную 10 сентября 2009 года. С тех пор он забил до команду 56 мячей.

🧢 Robert Lewandowski wins his 1️⃣0️⃣6️⃣th cap for #Poland tonight equalling the all-time record held by Jakub Blaszczykowski



lewy_official international record:

⚽56 🅰19 pic.twitter.com/adBmbNalcP