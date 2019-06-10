Левандовски повторил рекорд сборной Польши - Советский спорт
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10 июня 2019 22:19ФутболКоноплев Александр

Левандовски повторил рекорд сборной Польши

Рекорд за 10 лет.

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски проводит 106-й матч за национальную команду. Это повторение рекорда страны. Ранее до этой отметки добрался Якуб Блащиковски.

Левандовски дебютировал за сборную 10 сентября 2009 года. С тех пор он забил до команду 56 мячей.

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