Владимир Герасимец: Украина не проявляла интерес к брату, а потом опомнилась

Известный в прошлом футболист «Зенита» и сборной Белоруссии Сергей Герасимец мог играть за сборную Украины, утверждает его брат Владимир.
– Сборная Украины в то время не проявляла интереса к брату, а каждый футболист мечтает реализовать себя в главной команде. Опомнились, когда он уже оказался заигран за сборную Белоруссии. Что уж потом было говорить… Хотя помню момент, когда очень хотели его вернуть в киевское «Динамо». Еще до возвращения Лобановского. Но клубы между собой не договорились, так что Сергей отправился в чемпионат Израиля, где, кстати, довольно сильно отыграл за «Бней-Иегуду». А уже оттуда двинул в Россию, где из «Балтики» перешел в «Зенит», – сказал Владимир Герасимец в интервью журналу «Большой футбол».
Герасимец – обладатель Кубка России-1998/99.
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