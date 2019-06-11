Пентек забил 34 мяча в 48 играх в сезоне-2018/19

Нападающий сборной Польши Кшиштоф Пентек отметился голом в матче отборочного турнира Евро-2020 против Израиля (4:0). Для форварда этот мяч стал 34-м в 48 матчах за «Милан» и сборную в сезоне-2018/19.
1 июля Пентеку исполнится 24 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
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