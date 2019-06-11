Мамаеву не разрешили встретиться с детьми

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его подзащитному не разрешили встретиться с детьми в СИЗО. При этом футболист сможет встретиться с супругой Аланой.
– Суд отклонил прошения о свидании. А вот супруге повезло больше, ее к Паше пустили, — рассказал адвокат в интервью RT.
Павла Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима по делу о хулиганстве и побоях – он вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным стал зачинщиком двух драк в Москве. 13 июня суд рассмотрит жалобу адвокатов на приговор.
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