Мамаеву не разрешили встретиться с детьми Осужденный ждет пересмотра дела.

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его подзащитному не разрешили встретиться с детьми в СИЗО. При этом футболист сможет встретиться с супругой Аланой.

– Суд отклонил прошения о свидании. А вот супруге повезло больше, ее к Паше пустили, — рассказал адвокат в интервью RT.

Павла Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима по делу о хулиганстве и побоях – он вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным стал зачинщиком двух драк в Москве. 13 июня суд рассмотрит жалобу адвокатов на приговор.