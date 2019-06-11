«Наполи» готов предложить Хамесу пятилетний контракт

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в серии A. По информации Corriere dello Sport, «Наполи» готов предложить 27-летнему колумбийцу пятилетний контракт.
Напомним, «Бавария» не стала выкупать Родригеса у «Реала» после двух сезонов, проведенных игроком в Мюнхене на правах аренды. При этом в Мадриде также не рассчитывают на полузащитника, хотя его контракт рассчитан еще на два года.
При этом заинтересованность в Родригесе проявляет главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, под руководством которого игрок выступал в «Реале» и «Баварии». Сумма трансфера может составить 42 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что на Родригеса также претендует «Ювентус».
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