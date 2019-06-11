Хавбек «Динамо» Соу может вернуться в «Ланс» Полузащитник «Динамо» 30 июня станет свободным агентом.

Полузащитник «Динамо» Самба Соу может продолжить карьеру в «Лансе», сообщает Lensois.com.

В завершившемся сезоне 30-летний малиец сыграл в 18 матчах за бело-голубых, при этом в весенней части чемпионата он провел только пять игр. Соу перешел в «Динамо» в 2017 году, его контракт действует до 30 июня, при этом по согласию обеих сторон он может быть продлен еще на один сезон.

Отметим, что Соу уже играл в «Лансе» в 2008-2013 годах. В 99 матчах на его счету два гола и одна результативная передача. После этого он выступал в Турции за «Карабюкспор» и «Кайсериспор».

В завершившемся сезоне «Ланс» занял пятое место в лиге 2.