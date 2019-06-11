«Зенит» сыграет на сборах с «Гонведом» и «Црвеной Звездой» Стали известны еще два соперника «Зенита» по контрольным матчам на сборе в Австрии.

«Зенит» проведет контрольные матчи с венгерским «Гонведом» и сербской «Црвеной Звездой» в рамках сбора в Австрии, сообщает официальный сайт клуба. Причем обе игры запланированы на один день – 29 июня.

Ранее стало известно, что соперниками чемпионов России по первым двум матчам станут австрийский «Ваккер» (21 июня) и болгарский «Левски» (25 июня).

Напомним, сборы «Зенита» в Австрии пройдут с 18 по 29 июня. А 6 июля состоится первый матч нового сезона, в котором «Зенит» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России на стадионе «Динамо» в Москве.

В первом туре премьер-лиги «Зенит» примет «Тамбов», который дебютирует в высшем дивизионе.