Мануэл Фернандеш может перейти в «Гезтепе» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 июня 2019 13:56ФутболЛипкин Антон

Мануэл Фернандеш может перейти в «Гезтепе»

Португалец достанется турецкому клубу бесплатно.

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Гезтепе».

По информации I Göztepeliler.co, президент клуба Мехмет Сепил рассчитывает усилить команду. Одним из шагов к этому станет подписание контракта с 33-летним португальцем.

Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года. 30 июня его контракт с вице-чемпионами России завершается, после чего он станет свободным агентом и достанется своему новому клубу бесплатно.

В завершившемся сезоне «Гезтепе» занял 15-е место в чемпионате Турции, опередив на одно очко вылетевший «Бурсаспор».

Отметим, что Фернандеш уже играл в Турции за «Бешикташ» (2011-2014). В национальном чемпионате он провел 86 матчей, забил 15 голов и сделал 29 результативных передач.

07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
05/06 20:00Хоккей
Не сузить бы мастерство! Мнения экспертов о переходе на канадские коробкиНа конгрессе ИИХФ президент этой организации Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата – 60x26 метров.
10/06 18:46Футбол
Шедевры мирового футбола: Йович – «Обнаженная, сидящая на диване» Азар – это «Крик». Мбаппе – это «Сон». Мы прикинули, какого футболиста можно купить, продав тот или иной шедевр.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
09/06 20:00Хоккей
Почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов?Колонка Виталия Славина.
10/06 13:02Футбол
Сказка о попе. Почему футбол через ж* – не всегда плохо? Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 11 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
11/06 07:00Футбол
Игорь Чугайнов: Часто вспоминаю, как 22 года назад не добил мяч в ворота киприотовО событиях отборочного турнира ЧМ-1998, когда сборная России не смогла победить Кипр (1:1), вспоминает один из участников того матча, бывший защитник «Локомотива».
11/06 09:00Футбол
Андрей Кобелев: Как же жаль, что Кокорин не попал к Венгеру в «Арсенал»Пресс-центр «Советского спорта» посетил бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо», еще в 2016 году тренировавший бело-голубых, который высказался по всем актуальным темам.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
10/06 08:11Хоккей
«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра«Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
10/06 21:00Футбол
Как Россия готовится к матчу с Кипром. Сочная фотогарелея из Нижнего НовгородаСамые красочные фотографии тренировки российской команды.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
07/06 07:45Хоккей
Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли: «Сент-Луис» повел в серии 3-2«Сент-Луис» выиграл ключевой матч серии. «Бостон» был фаворитом в пятом поединке. Счет в серии: 3-2 в пользу «Блюз».
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
10/06 20:15Футбол
«Он просил не бросать его». Невыносимо печальная история Фернандо РиксенаБывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен, выигравший с 2007 по 2009 год четыре трофея в составе питерцев, пригласил болельщиков на прощальную встречу.
Новости
14:47 Футбол Борис Игнатьев: С Кипром России будет сложнее, чем с Сан-Марино
14:31 Футбол «Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
14:26 Футбол Александр Кержаков: Риксен был одним из лидеров «Зенита»
14:21 Легкая атлетика В Москве пройдет забег в поддержку арестованного журналиста
14:16 Футбол Александр Кержаков: Все последние годы я сопереживаю Риксену, как и все болельщики «Зенита»
14:12 Футбол Бенитес может снова возглавить «Челси»
13:56 Футбол Мануэл Фернандеш может перейти в «Гезтепе»
13:45 Футбол Болельщик, выбежавший на поле в матче Россия – Сан-Марино, арестован на 15 суток
13:33 Футбол Равиль Сабитов: Если не прижать Кипр к воротам и не поймать кураж, могут возникнуть проблемы
13:26 Футбол «Порту» договорился с Зе Луишем и сделает предложение «Спартаку»
13:24 Сумо Матчевая встреча Россия – Япония пройдет 16 июня в Москве
13:14 Футбол Сборная России сыграет с Кипром в красной форме (фото)
13:09 Баскетбол Ватутин и члены совета директоров ЦСКА помешали вору ограбить раздевалку команды
13:00 Футбол Риксен не собирается прибегать к эвтаназии
12:51 Футбол «Зенит» сыграет на сборах с «Гонведом» и «Црвеной Звездой»
12:41 Футбол На вокзале в Нижнем Новгороде образовалась толпа из болельщиков
12:36 Хоккей «Салават Юлаев» объявил о возвращении Сохатского
12:26 Футбол Де Росси договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
12:06 Футбол Вячеслав Колосков: О потере очков с Кипром не может быть и речи
11:59 Футбол Юрий Гаврилов: Еще какой позор будет, если не выиграем у Кипра
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика