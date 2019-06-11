Мануэл Фернандеш может перейти в «Гезтепе»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Гезтепе».
По информации I Göztepeliler.co, президент клуба Мехмет Сепил рассчитывает усилить команду. Одним из шагов к этому станет подписание контракта с 33-летним португальцем.
Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 года. 30 июня его контракт с вице-чемпионами России завершается, после чего он станет свободным агентом и достанется своему новому клубу бесплатно.
В завершившемся сезоне «Гезтепе» занял 15-е место в чемпионате Турции, опередив на одно очко вылетевший «Бурсаспор».
Отметим, что Фернандеш уже играл в Турции за «Бешикташ» (2011-2014). В национальном чемпионате он провел 86 матчей, забил 15 голов и сделал 29 результативных передач.
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