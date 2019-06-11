«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи

По данным источника, за молодым футболистом также пристально следят «Севилья» и лондонский «Арсенал». Сумма трансфера может составить 8,5 млн евро.
Янис Хаджи - сын бывшего полузащитника «Реала» и «Барселоны» Георге Хаджи.
В составе «Вииторула» Янис забил 24 гола и отдал 14 результативных передач в 92 проведенных матчах. Он сыграл 5 матчей за национальную команду Румынии.
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